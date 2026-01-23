Суд обязал снести котеджи на бывших землях Союза театральных деятелей

Ивановский областной суд утвердил решение о сносе коттеджей на берегу Волги в Плесе как самовольных построек. Земли, незаконно отрезанные от территории санатория Союза театральных деятелей (СТД) в 2004 году, возвращаются в госсобственность.

Как сообщили “Ъ”, прокуратура выяснила, что 51 сотка заповедной территории была продана за 43 тыс. руб. при рыночной стоимости около 9 млн руб. Впоследствии участки неоднократно перепродавались. Среди владельцев оказались родственники известного адвоката Генри Резника, участвовавшего в процессе.

Генри Резник сообщил “Ъ”, что ответчики будут обжаловать решение в Верховном суде. «Они все добросовестные приобретатели, и здесь можно провести прямую аналогию с делом Долиной»,— заявил он.

Санаторий СТД заявил, что не имеет документов о сделке и обратился в СКР, но в возбуждении дела отказали из-за истечения сроков давности. Суд удовлетворил иск прокуратуры, постановив снести постройки в течение месяца.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Творческое освобождение».