Творческое освобождение

Как стало известно “Ъ”, Ивановский облсуд утвердил решение о сносе коттеджей в старинном городе Плёсе как самовольных построек и возвращении 50 соток земли под ними в госсобственность. Этого добилась прокуратура, выяснившая, что земли в заповедных местах, где жили и писали свои картины Левитан, Репин и Саврасов, незаконно продали еще в 2004 году частным лицам, отрезав кусок территории у санатория Союза театральных деятелей (СТД) России. Среди новых хозяев оказалась и семья известнейшего адвоката Генри Резника, который пообещал дойти до верховного суда, сравнив ивановское дело с делом певицы Ларисы Долиной.

Один из коттеджей на территории бывшего санатория Союза театральных деятелей

Фото: Николай Сергеев, Коммерсантъ

Решение по делу о споре за 51 сотку земли в одном из живописнейших мест России 21 января вынес Ивановский областной суд. Он отклонил жалобу владельцев десяти участков в городе Плёсе на постановление Приволжского райсуда области, который летом прошлого года вернул все земли в неразграниченную госсобственность, решив силами самих хозяев снести все постройки на них, как самовольные.

Разбираться в суде с законностью застройки берега Волги в Плёсе ивановские прокуроры стали после проведенной проверки. Небольшой городок, первые летописные упоминания о котором относятся еще к 1141 году, является одним из самых посещаемых туристами малых городов России. Здесь всего около 2 тыс. жителей, но Плёс очень богат достопримечательностями, тут жили и работали художники Левитан, Репин, Саврасов, гостил певец Федор Шаляпин и другие знаменитости. Он причислен к заповедной территории (зоне охраняемого ландшафта) Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Однако в последние годы в заповеднике стали появляться как элитные коттеджи, так и гостиницы и базы отдыха, на которые и обратили внимание сотрудники надзорного ведомства.

На улице Ленина, 39 в Плёсе еще с советских времен располагается санаторий Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» (Всероссийское театральное общество). Он много раз менял название, но в последнее время известен как частное учреждение «Санаторий “Актер-Плёс”» и имеет задачу, как сказано в материалах суда, «обеспечивать лечение творческих деятелей всей страны».

Прокуроры выяснили, что летом 2004 года секретариат СТД принял решение о размежевании на три участка 330 соток, на которых обосновался санаторий. Один из получившихся кусков — размером в 51 сотку и адресом улица Островского, д. 16 — представители СТД попросили администрацию Приволжского района продать им.

Обосновали они это тем, что на этой земле находятся возведенный еще в 1970–1980 годы и принадлежащий санаторию комплекс очистных сооружений, хотя он, по некоторым данным, и пребывает в нерабочем состоянии. Местные власти пошли навстречу, оформив договор купли-продажи за 43 тыс. руб. При этом, как отметили прокуроры, площадь здания была меньше площади земли в 47 раз, а «нормативная» стоимость участка составляла на тот момент около 9 млн руб.

Вскоре эти земли СТД продал некоему ЗАО «Русские портфельные инвестиции» за 1 млн руб., а затем в 2007–2021 годах территория неоднократно меняла владельцев и размеры нарезанных кусков. На данный момент это десять участков, на которых стоят три жилых здания и «дом воскресного отдыха дачного отеля (для рекреационных целей)». Прокуратура посчитала, что земли из «неразграничиваемой госсобственности» были изъяты незаконно, а все постройки являются самовольными объектами капитального строительствами.

Интересно, что владельцами земель, стоимость которых, по некоторой информации, может достигать 100 млн руб., сейчас числятся всего несколько человек, в том числе и близкие родственники известного российского адвоката Генри Резника. Последний, кстати, участвовал в процессе как третье лицо.

Всего же число участников достигало нескольких десятков, включая комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия, администрации Плёсского городского поселения, самого санатория «Актер-Плёс», СТД РФ, АО «Центральное управление собственностью Союза театральных деятелей “Теафонд”», межтерриториальное управление Росимущества и т. д. Все они поддержали исковые требования прокуратуры или же оставили их на усмотрение суда. Стоит отметить, что представители СТД РФ в суде пояснили, что «в ходе инвентаризации документов и изучения архива» не удалось найти ни договора купли-продажи участка «Актер-Плёса», ни других документов и даже не подтвердился факт оплаты земли.

«Отсутствует экономический эффект от заключенной сделки; имеются негативные последствия в виде утраты права бессрочного пользования частью земельного участка…» — заявили представители театрального общества, пояснив, что вообще сама сделка является ничтожной, поскольку ее проводили не уполномоченные на то лица. «По данному факту СТД РФ обратился с письменным заявлением в адрес СУ СКР по Ивановской области»,— резюмировали представители театрального общества. Согласно материалам дела, Фурмановский межрайонный следственный отдел провел проверку, усмотрел признаки преступления у конкретного лица в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), но отказал в возбуждении уголовного дела в связи истечением сроков давности.

Между тем владельцы коттеджей, естественно, возражали против исковых требований прокуратуры. Они настаивали, что являются добросовестными приобретателями, «поскольку не знали и не могли знать о нарушениях, если бы таковые и существовали, а земля приобретена на возмездной основе». Также хозяева говорили, что изъятие земельных участков и снос всех находящихся на них построек является «крайней мерой, оснований для применения которой не имеется», и отдельно просили суд о «применении к заявленным требованиям срока исковой давности». Однако суд как первой, так и второй инстанции, несмотря на участие господина Резника, постановил требования надзорного ведомства удовлетворить полностью. Решение вступило в законную силу, а потому земельные участки считаются истребованными «из незаконного пользования», а все постройки хозяева обязаны снести в течение месяца.

В свою очередь адвокат Генри Резник сообщил «Ъ», что ответчики будут добиваться отсрочки исполнения решения о сносе и обжаловать постановления ивановских судов вплоть до Верховного суда. Защитник подтвердил, что среди проживающих в подлежащих сносу домах есть члены его семьи — сын, сноха — «матушка шестерых детей» и внук, «отслуживший в армии». Он подчеркнул, что прокуратура и суд не предъявляли владельцам как физлицам никаких претензий, поскольку они не участвовали ни в каких ни коррупционных, ни просто незаконных действиях. «Они все добросовестные приобретатели, и здесь можно провести прямую аналогию с делом Долиной», — резюмировал мэтр российской адвокатуры.

Сергей Сергеев