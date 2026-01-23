В хуторе Михайловка началась опрессовка сетей водоснабжения

В Красносулинском районе завершили работы по размораживанию запорной арматуры в водомерном узле хутора Михайловка. В настоящий момент специалисты проводят опрессовку системы, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Авария произошла накануне, 22 января. Причиной отключения стало размораживание запорной арматуры в водомерном узле после аварии на главном газопроводе высокого давления. ГУП «Управление развития систем водоснабжения», ответственное за водоснабжение территории, планировало завершить восстановительные работы вчера, к 22:00.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», изношенность коммунальных сетей в Ростовской области оценивается в 74%, сетей водоотведения — в более чем 60%.

Константин Соловьев