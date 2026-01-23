В РПЦ призвали запретить аборты после девятой недели беременности

Сроки проведения аборта необходимо сократить с 12-й до девятой недели беременности, считает председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов. По его мнению, это будет способствовать повышению рождаемости и сократит число абортов на 30% за год.

Господин Лукьянов предложил запретить проводить аборты в частных клиниках, так как в них «часто не соблюдают законодательство». «Отсутствие серьезных ограничительных мер в отношении абортов, их ничем не оправданная доступность, сводит почти на нет достаточно эффективные стимулирующие меры»,— сказал иерей ТАСС.

Федор Лукьянов призвал перестать делать аборты по ОМС без медицинских показаний, «то есть устранить очевидную социальную несправедливость, когда государство, особенно на фоне экономии бюджета, оплачивает аборты всем желающим в любом количестве из денег граждан, в том числе верующих».

По информации Федора Лукьянова, от проведения абортов отказались 800 частных клиник в России. В 14 регионах от лицензии на искусственное прерывание беременности отказались все негосударственные медучреждения. В октябре 2025-го вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доля женщин, обратившихся в госучреждения с целью сделать аборт, но решивших в итоге оставить ребенка, выросла до 28%.

