В 2025 году в Новороссийске потери воды снизились на 8,7%

За 12 месяцев 2025 года в Новороссийске заменили и отремонтировали более 23 тыс. м водопроводных сетей, благодаря чему потери воды в городе снизились на 8,7%. Об этом сообщил Андрей Кравченко на ежегодной пресс-конференции по итогам года 23 января.

«В 2025 году удалось снизить потери воды на 8,7%, провести работы по ремонту, реконструкции, замене и строительству новых сетей протяженностью 23,8 тыс. м»,— ответил мэр Новороссийска на вопрос журналиста.

В ходе пресс-конференции Андрей Кравченко также заявил, что в ушедшем году в Новороссийске разработали и утвердили план-график по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения, рассчитанный на четыре года. Реализация мероприятий позволит сократить потери воды в сетях еще на 12%.

София Моисеенко