Пропавший подросток из Красноярска и сопровождавшая его девушка были под влиянием мошенников

Пропавший в Красноярске 14-летний подросток и сопровождавшая его 18-летняя девушка находились под влиянием мошенников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, считавшийся похищенным подросток был найден в компании с девушкой на арендованной квартире в 18 км от его дома. Как сообщили в правоохранительных органах, девушка приехала из Сургута, они с мальчиком находились под влиянием мошенников. Молодые люди не выходили на связь, потому что ждали инструкций от злоумышленников. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

О пропаже подростка в полицию заявил его отец вечером 22 января. Подросток ушел из дома в неизвестном направлении вместе с незнакомым человеком в капюшоне. Позже отец мальчика заявил, что с ним связались похитители и потребовали выкуп в $350 тыс. Также мужчина сообщил, что из сейфов в его доме пропали 3 млн руб. Позже «похититель» связался с отцом ребенка и отправил ему видеообращение от сына. Тот просил выполнить все требования злоумышленника.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК).