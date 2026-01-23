Застройщики Ростова увеличили объем строительства на треть в 2026 году

Рынок первичной недвижимости Ростова-на-Дону в 2026 году продемонстрировал значительный рост основных показателей. По данным аналитической системы «Домострой Профи» сайта Domostroydon.ru, количество строящихся домов увеличилось в 1,2 раза по сравнению с 2025 годом.

На начало января 2026 года в донской столице возводится 210 жилых домов. За год их число выросло на 39 объектов, что составляет почти 23%. При этом количество жилых комплексов (58) и застройщиков (34) на рынке осталось практически неизменным, что указывает на укрупнение проектов действующих компаний.

Общий объем предложения на первичном рынке недвижимости увеличился до 79,5 тыс. квартир. В пересчете на общую жилую площадь это составляет 3,7 млн кв. м — на 19% больше, чем в январе 2025 года.

Значительная часть этого объема пока не нашла покупателей. Остатки нераспроданных квартир в январе 2026 года составили 55 тыс. единиц, или 2,6 млн кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем нереализованных остатков вырос на 5,3 тыс. квартир, или на 10,6%, хотя немного сократился относительно декабря 2025 года.

«Таким образом, рост рынка в январе 2026 года по отношению к январю 2025-го показывает одновременное увеличение как общего объема предложения, так и количества нераспроданных квартир»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко