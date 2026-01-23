Генпрокуратура опровергла назначение прокурора Благородова главой управления

Информация о том, что заместитель прокурора Московской области Александр Благородов станет главой Главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры (управление №8), не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства.

О готовящемся переводе зампрокурора на должность главы управления РБК писал 21 января. До осени 2025 года начальником управления №8 был Сергей Бочкарев. Последний, по данным «Ведомостей», готовится к квалификационному экзамену и может занять пост в экономической коллегии Верховного суда.

Главное гражданско-судебное управление Генпрокуратуры обеспечивает участие прокуроров в рассмотрении гражданских, административных и арбитражных дел. В его состав также входят кассационно-надзорное и апелляционно-кассационное управления, а также организационно-аналитический отдел и отдел документационного обеспечения.

