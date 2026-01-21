РБК: зампрокурора Мособласти Благородов возглавит управление в Генпрокуратуре

Главное гражданско-судебное управление Генпрокуратуры возглавит зампрокурора Подмосковья Александр Благородов, сообщает РБК со ссылкой на источники. Это управление обеспечивает участие прокуроров в рассмотрении судами гражданских, административных и арбитражных дел.

Фото: Прокуратура Московской области Александр Благородов

До осени 2025 года начальником управления был Сергей Бочкарев. «Ведомости» писали, что господин Бочкарев готовится к квалификационному экзамену на должность судьи и может занять пост в экономической коллегии Верховного суда.

Александр Благородов окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2008–2015 годах был зампрокурора в Солнечногорском и Истринском районах Подмосковья. В 2015–2017 годах работал замначальника организационно-контрольного отдела областной прокуратуры, с 2017 по 2020 год был в должности межрайонного природоохранного прокурора. После этого назначен прокурором Одинцовского района, в июле 2021 года — зампрокурора Подмосковья.