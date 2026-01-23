На Кубани изъяли 400 тысяч литров поддельного алкоголя в 2025 году

Полиция Краснодарского края в ходе работы по противодействию незаконному обороту подакцизных товаров и азартным играм изъяла из оборота более 400 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. Такие данные привели в региональном управлении МВД по итогам профильных мероприятий в 2025 году, сообщает пресс-служба ведомства.

В сфере нелегального оборота алкогольной продукции правоохранительные органы выявили 100 преступлений и составили свыше 1 тыс. административных протоколов. Кроме того, были закрыты 11 подпольных предприятий, занимавшихся изготовлением спиртного.

В сегменте табачной и никотиносодержащей продукции зафиксировано 33 преступления и оформлено 778 административных материалов. Полицейские изъяли более 10 млн единиц нелегальной продукции и ликвидировали четыре подпольных цеха.

Также пресечена незаконная организация азартных игр. Правоохранители выявили 27 преступлений, 20 уголовных дел направлены в суд. К уголовной ответственности привлечены 38 человек, конфисковано 259 единиц игрового оборудования.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что бюджет Краснодарского края получил 300 млн руб. от лицензирования розничной торговли алкоголем в 2025 году. Поступления увеличились на 10% по сравнению с 2024 годом, что составило рост на 26,3 млн руб.

Никита Бесстужев