Футболистов немножко поторопят

Специалисты, отвечающие за футбольные правила, продолжают корректировать их, пытаясь расширить сферу применения VAR, а также «ускорить» игру и увеличить количество «чистого» игрового времени в матчах, которое в последнее время серьезно снизилось. Не исключено, что летом на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике будут применены некоторые новшества вроде ограничения времени на проведение замен.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), структуры, отвечающей за изменения правил игры, обнародовал итоги состоявшейся на этой неделе в Лондоне так называемой Ежегодной деловой встречи (ABM). На ней рассматриваются предложенные техническим комитетом организации идеи, которые затем оформляются в виде рекомендаций с целью дальнейшего принятия генеральной ассамблей IFAB. В этом году она состоится в конце февраля в Кардиффе. На сей раз список готовящихся к принятию корректировок оказался очень длинным.

Он состоит из двух частей. Первая касается VAR, видеоассистента арбитров. Сферу его применения футбольные власти собираются расширить. В настоящее время VAR включается лишь в эпизодах, касающихся голов, нарушений в штрафной, влекущих за собой пенальти, «прямых» красных карточек за грубые фолы или фолы последней надежды, а также когда требуется уточнить, кто именно из игроков их совершал. IFAB намерен разрешить прибегать к помощи видео и в иных случаях. Их два. Это эпизоды, когда нужно определить, должен ли игрок получить вторую желтую карточку, означающую, как и «прямая» красная, удаление, и когда есть сомнения по поводу назначения углового. При этом IFAB подчеркнул, что расширение будет «чрезвычайно ограниченным». Имеется в виду, что судья, контролирующий VAR, может инициировать остановку игры для просмотра момента главным арбитром, если только у него есть «явные фактические основания» для этого.

Иными словами, у человека перед монитором должна быть близкая к стопроцентной уверенность в том, что без его вмешательства может быть допущена существенная ошибка.

Вторая часть пакета — это корректировки, похожие на ту, что уже в силе с нынешнего сезона. Она касается голкиперов. В отношении них действует «правило восьми секунд». Столько теперь вратарю разрешено удерживать оказавшийся у него мяч. Судья обязан вести отсчет заключительных пяти секунд владения, а в случае нарушения правила соперникам команды голкипера предоставляется право подать угловой. Такого рода наказания уже неоднократно выносились.

Сейчас лимиты предлагается вводить при розыгрышах стандартных положений, включая ввод мяча из аута, но прежде всего — при проведении замен. Ограничить время на них IFAB считает приоритетной целью. Основной вариант — лимит десять секунд на то, чтобы один игрок покинул поле, уступив место резервисту. Если в него не удается уложиться, замена задерживается до следующей остановки игры. Член IFAB, бывший судья Дэвид Эллерей отметил, что впервые новшества могут быть применены уже на чемпионате мира, который летом примут США, Канада и Мексика.

Почему структура сделала акцент именно на них и почему настолько сдержанно и осторожно расширяет «полномочия» VAR, понятно.

Дело в том, что футбольные функционеры уже давно пытаются «ускорить» игру, заметив проблему, не обратить на которую внимание было на самом деле невозможно.

Как известно, футбольный матч формально продолжается полтора часа с небольшим, если считать и компенсированное время. В реальности же чистое, без учета остановок, время игры намного меньше. И целый ряд статистических ресурсов осенью 2025 года отметили, что в этом десятилетии оно постоянно сокращается в подавляющем большинстве чемпионатов, что сказывается на их привлекательности для публики. Даже в относительно благополучной в этом смысле Английской премьер-лиге, например, оно в текущем сезоне немного превышает 50 минут. А в Российской премьер-лиге до этой отметки чистое время недотягивает. Таким образом, в ней собственно играют в футбол примерно полматча. Причины, вызвавшие это явление, хорошо известны. Это тщательная подготовка к стандартам, неторопливость футболистов при заменах и частые и продолжительные «консультации» с VAR.

Алексей Доспехов