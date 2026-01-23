Выборы главы Екатеринбурга пройдут 10 февраля

Дума Екатеринбурга назначила дату выборов главы города на 10 февраля. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

«Программы трех кандидатов на должность главы Екатеринбурга депутаты заслушают на заседании городской думы 10 февраля»,— говорится в сообщении.

Глава Свердловской области Денис Паслер внес в думу три кандидатуры из представленных. Это действующий градоначальник Алексей Орлов, директор института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлия Лаврикова и депутат свердловского заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерина Есина. Свои кандидатуры комиссии заявляли также глава Сысерти Дмитрий Нисковских, предприниматель и участник СВО Владимир Кузнецов и руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ирина Виноградова.

Свои программы кандидаты представили в среду, 14 января. Алексей Орлов пообещал, среди прочего, увеличить среднюю продолжительность жизни екатеринбуржцев до 78 лет и обновить свыше 85% пассажирского транспорта Екатеринбурга. Юлия Лаврикова заявила о необходимости развивать в Академическом районе рабочие места через привлечение новых инвесторов. Екатерина Есина пообещала сделать бесплатный проезд для пенсионеров и избавить город от пробок.

Полномочия действующего главы города Алексея Орлова истекают 9 февраля. Нового главу определят голосованием депутатов из кандидатов, отобранных губернатором региона — Денисом Паслером.

Анна Капустина