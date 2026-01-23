Двух теннисистов арестовали по обвинению в расизме на турнире в Бразилии

Военная полиция бразильского штата Санта-Катарина арестовала за расистские оскорбления во время турнира категории Challenger двух теннисистов — колумбийца Кристиана Родригеса и венесуэльца Луиса Давида Мартинеса. Об этом сообщает издание Olimpiada Todo Dia.

Инцидент произошел после поражения в матче от бразильского дуэта Игора Маркондеса и Эдуарду Рибейру. В конце встречи венесуэлец показал в адрес соперников жест, имитирующий движения обезьяны. Позже колумбиец вступил в перепалку с болбоем и назвал его обезьяной.

Организаторы вызвали полицию, однако теннисисты успели покинуть место проведения турнира до прибытия правоохранителей. Луиса Давида Мартинеса задержали в отеле и доставили в полицейский участок, где ему было предъявлено обвинение в расовой дискриминации. Согласно бразильскому законодательству, за подобное преступление предусмотрено от двух до пяти лет лишения свободы, а также денежный штраф. Кристиан Родригес был арестован за дискриминацию в отношении сотрудника отеля.

Таисия Орлова