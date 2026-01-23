«Сбер» завершил сделку по покупке 41,9% акций ГК «Элемент» с НИИ в Воронеже

ПАО «Сбербанк» закрыло сделку по приобретению 41,9% акций ПАО «Элемент», в структуру которого входит расположенное в Воронеже АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ). Сумма сделки составила 27 млрд руб., сообщили в пресс-службе банка.

В результате ПАО АФК «Система», владевшее 37,6% акций, полностью вышло из числа акционеров компании. Еще 4,3% акций были выкуплены у миноритариев. Операция будет отражена в отчетности «Сбера» за первый квартал 2026 года. «Сбер» также направит обязательное предложение о выкупе акций у остальных акционеров, цена составит не менее 0,1372 руб. за одну акцию.

Структура «Корпорация Роботов», ранее входившая в ГК «Элемент», остается во владении АФК «Система» и перейдет под ее прямое управление. Как пояснили «Ъ» в пресс-службе АФК «Система», это позволит избежать внутренней конкуренции с активами «Ростеха» и «Сбера», развивающими собственные проекты в данном направлении.

ПАО «Элемент» в первом полугодии 2025 года сократило выручку на 19% год к году, до 16,1 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб., EBITDA сократилась на 36%, до 3,6 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 22,3% против 28,2% годом ранее. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7х против 0,2х годом ранее.

В июле 2025 года «Элемент» заявил о планах инвестировать 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия (GaN) на базе воронежского НИИЭТ. Проектная мощность нового кристального производства составит 5,5 тыс. пластин в 200-миллиметровом эквиваленте в год. Изначально речь шла о 5,4 тыс. пластин и о 5,5 млрд руб. вложений.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова