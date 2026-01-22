«Сбер» объявил о закрытии сделки по покупке доли в ГК «Элемент»

Как и сообщал ранее “Ъ”, сделка по покупке 41,9% акций в ПАО «Элемент» завершена. Группа ПАО АФК «Система», которая владела 37,6% акций, полностью вышла из состава акционеров. Также «Сбер» выкупил 4,3% компании у миноритариев. Сумма сделки составила 27 млрд руб., сообщила пресс-служба «Сбера».

Сделка по покупке акций компании «Элемент» будет отражена в отчетности «Сбера» в первом квартале 2026 года «по методу долевого участия». Как сообщили в компании, «приобретение “Элемента” не окажет существенного влияния на финансовый результат группы, при этом создаст синергетический эффект для развития приоритетных направлений технологического бизнеса “Сбера” и будет содействовать укреплению технологического суверенитета России».

ПАО «Элемент» в первом полугодии 2025 года сократило выручку на 19% год к году, до 16,1 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб., EBITDA сократилась на 36%, до 3,6 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 22,3% против 28,2% годом ранее. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7х против 0,2х годом ранее.

«Сбер» также сообщил, что в лице компании «Интегральные системы» направит обязательное предложение о приобретении акций ГК «Элемент» у других акционеров. «Цена приобретения будет определена в соответствии с требованиями законодательства и, с учетом цены в сделке, в любом случае составит не ниже 0,1372 руб. за одну акцию»,— указано в релизе.

Структура «Корпорация Роботов», ранее входившая в ГК «Элемент», остается во владении АФК «Система» и перейдет под ее прямое управление, как и сообщал ранее “Ъ”. В пресс-службе ПАО АФК «Система» пояснили “Ъ”, что это позволит избежать внутренней конкуренции с активами «Ростеха» и «Сбера», развивающими собственные проекты в данном направлении.

Филипп Крупанин