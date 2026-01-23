В Ярославской области ожидаются морозы до -25 градусов

В Ярославской области прогнозируется понижение температуры воздуха до -25 градусов. Об этом предупредили в министерстве региональной безопасности.

Морозы ожидаются в период с 18 часов 23 января до 26 января. Водителям рекомендовали отправляться в междугородние поездки только при наличии запаса топлива, питьевой воды и теплой одежды.

Под Переславлем-Залесским, на 134-м км трассы М-8 развернут пункт обогрева, который будет работать до 14 часов 27 января.