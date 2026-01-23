Нижегородская мэрия намерена вернуть двустороннее движение на улицу Маслякова

После реконструкции дорог и тротуаров на улице Маслякова движение по ней планируется сделать двусторонним. При этом на улице Малой Покровской, вдоль зданий УФСБ, движение окончательно закроют. 28 января там установят знаки «Движение запрещено», сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Ранее мэрия анонсировала изменения в схеме движения на улицах в районе площади Горького. Перекрытие участка Малой Покровской мэрия по-прежнему связывает с обращением Сообщества молодых семей сделать там прогулочную зону. Хотя контракт на реконструкцию улицы, предусматривающий расширение тротуара, заключили еще в июле 2024 года — более чем за год до появления обозначенной инициативы. Проезжая часть на улице сохранена, но закрыта шлагбаумами.

В мэрии, сославшись на исследования НГТУ, сообщили, что исключение Малой Покровской из дорожного движения «не влечет за собой существенных изменений и не сказывается на работе прилегающих улиц».

Вместо этого планируется расширение улицы Маслякова до четырех полос с организацией двустороннего движения. Сейчас на участке от площади Горького до Ильинской улицы движение одностороннее — в сторону Ильинской. Когда-то там было двустороннее движение, но схему изменили в целях борьбы с пробками.

В декабре 2025 года муниципальный «ГУММиД» заключил контракт на реконструкцию улицы Маслякова за 103,4 млн руб. Подрядчиком стало ООО «Профессионал-стройресурс». Завершить работы необходимо к августу 2027 года.

Галина Шамберина