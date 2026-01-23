В Ярославской области возбудили дело по факту незаконной рубки осины

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в значительном размере (ч. 1 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Зимний лес

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Зимний лес

Сотрудники надзорного ведомства выявили незаконную рубку осины на территории Ситского участкового лесничества Брейтовского лесничества. Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбудили дело.