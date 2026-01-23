Трамп: мирная сделка может спасти Украину от дальнейших территориальных потерь
При отсутствии договоренности об урегулировании конфликта на Украине страна продолжит терять территории. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.
«Я думал, Путин хочет ее (Украину.—"Ъ") целиком. Может, так и есть. Но он туда не войдет, если только не будет такого, что мы не достигнем сделки»,— сказал господин Трамп журналистам на борту самолета Air Force One на пути из Цюриха в Вашингтон. Трансляция велась на Youtube-канале Forbes Breaking News.
Axios пишет, что территориальный вопрос станет ключевым во время переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби, ОАЭ. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, без обсуждения этой темы достижение долгосрочного урегулирования невозможно.