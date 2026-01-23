Азербайджан передал Армении остававшихся в Карабахе 10 армян и 1 русского

Власти Азербайджана передали властям Армении десять армян и одного этнического русского, которые до сих пор находились на территории Карабаха. Об этом 23 января сообщил азербайджанский ресурс со ссылкой на министра труда и соцвопросов Армении Арсена Торосяна.

«Дорогие соотечественники, сообщаю, что десять армян, проживающих до сих пор в Карабахе (Азербайджанская Республика), и один гражданин Армении русской национальности обратились в соответствующие органы Азербайджана и Армении с просьбой о переезде в Республику Армения. На основании заявлений указанные лица были перевезены в Республику Армения»,— написал министр Торосян на своей странице в социальной сети.

В сентябре 2023 года в результате краткосрочной военной операции Азербайджан полностью вернул себе контроль над регионом, который с конца 1980-х годов был причиной вооруженного конфликта между двумя соседними странами. После этого абсолютное большинство жителей Нагорного Карабаха (около 100 тыс. человек) покинули регион и выехали в Армению. Азербайджанские власти неоднократно заявляли, что не требовали от местных жителей покинуть Нагорный Карабах и, тем более, не прибегали к силовым действиям с этой целью.

Руководство Азербайджана разработало программу развития Нагорной части Карабаха, предусматривающую многомиллиардные инвестиции в регион. В том числе строительство аэропорта, новых дорог и другой инфраструктуры. 23 декабря 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил региональный центр Ханкенди (армянское название Степанакерт).

Георгий Двали, Тбилиси