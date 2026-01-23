Кто мы, откуда и что мы снесем

Часть зданий бывшего Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга на набережной Исети планируют снести. Напомним, несколько лет назад озвучивались планы, что на месте завода (на его крыше размещен арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем?») могут построить Храм святой Екатерины. Как следует из государственной историко-культурной экспертизы, опубликованной свердловским управлением госохраны объектов культурного наследия, демонтировать хотят несколько литеров. Экспертиза дала положительное решение на снос.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в акте рассматриваются работы по демонтажу двух пятиэтажных зданий на ул. Горького, 17, литер А, части пятиэтажного здания по этому же адресу под литерой Б — это здание «Т образной» формы, гараж под литерами В, В1 и сооружения пожарного резервуара. Все объекты входят в план демонтажа первого этапа. «Работы не противоречат требованиям градостроительным регламентам и режиму использования земель»,— говорится в документе.

Эксперты приходят к выводу, что снос заводских корпусов не должен нанести ущерб памятникам архитектуры, которые расположены в квартале улиц Первомайская – Горького – Пушкина – пер. Почтовый. При этом из документов следует, что в квартале есть выявленный культурный слой. «Вместе с тем границы территории выявленного объекта археологического наследия в установленном законом порядке на день проведения государственной экспертизы не утверждены. Учитывая изложенное, до начала производства работ требуется проведение спасательных археологических полевых работ. Демонтируемые объекты капитального строительства не попадают в зоны охраны объектов культурного наследия»,— говорится в документах.

Напомним, Храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у драмтеатра к 300-летию Екатеринбурга, которое праздновали в 2023 году. Инвесторами проекта выступали УГМК и РМК. В середине мая 2019 года в сквере прошли стихийные акции против строительства храма. На протестных выступлениях задержали более 100 человек. После этого президент России Владимир Путин предложил провести опрос по выбору площадки для возведения храма. По итогам голосования 57% голосов получил участок Уральского приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК). Бизнес-центр на Горького, 7а рядом со зданиями завода несколько лет назад перешел под контроль Русской медной компании.

Отметим, что в 2020 году управление госохраны уже публиковало документы, из которых следовало, что часть завода действительно можно снести.

Мария Игнатова