В городах Кубани с семейной ипотекой цены на «вторичку» выросли на 5-12%

Программа семейной ипотеки была расширена на вторичное жилье в ряде городов Кубани с апреля 2025 года, что привело к росту спроса на такие квартиры в 1,5–2 раза по состоянию на январь 2026 года, отмечает «Циан». Цены на вторичное жилье при этом увеличились на 5–12%.

Льготная ипотека на вторичное жилье доступна в населенных пунктах с не более чем двумя новыми домами и зданиями не старше 20 лет. В Краснодарском крае под эти условия попали Горячий Ключ, Туапсе, Крымск, Темрюк и Геленджик, вошедшие в топ 30 городов участников программы.

Во втором полугодии 2025 года в Горячем Ключе продавали в среднем 60 квартир в месяц — в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период 2024 года. Средняя цена квадратного метра выросла на 5%, до 133 тыс. руб. В Туапсе продажи достигли 50 квартир в месяц, рост на 87%, средняя цена — 156 тыс. руб. за «квадрат», рост на 12%. В Крымске темп продаж составил 40 квартир (+74%), цена — 94,7 тыс. руб. за кв. м (+8%). В Темрюке продавали 30 квартир (+43%), средняя цена — 112,3 тыс. руб. за кв. м (+8%). В Геленджике продажи достигли 110 квартир в месяц (+37%), стоимость квадратного метра увеличилась на 9%, до 291,4 тыс. руб.

Расширение программы позволило увеличить число сделок по итогам 2025 года примерно на 1%, до 13 тыс. договоров. Эксперты отмечают, что в городах с достаточным предложением вторичного жилья продажи выросли сильнее, чем в среднем по стране, а цены поднялись выше среднероссийского уровня — на 9% против 7%.

Аналитики подчеркивают, что на рынок продолжают влиять рост доходов части населения и эффект «низкой базы», однако ограниченные объемы предложения и невысокие доходы большинства жителей сдерживают дальнейший рост цен. Наибольшая стоимость квадратного метра сохраняется в населенных пунктах Краснодарского края и Крыма, а также на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. В масштабах страны эффект программы остается ограниченным: в большинстве городов семьи по-прежнему не могут приобрести жилье в рамках льготной ипотеки.

Вячеслав Рыжков