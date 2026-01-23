В Краснодаре суд отказал в изменении подсудности иска к экс-главе ВС Адыгеи

Четвертый кассационный суд в Краснодаре отклонил заявление об изменении подсудности рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его близких, сообщает пресс-служба кассации.

Дело об обращении в доход государства имущества стоимостью 5,4 млрд руб., принадлежащего Аслану Трахову и другим лицам, рассматривает Октябрьский райсуд Краснодара. Ответчик Алексей Еремышко просил передать дело в один из судов Республики Крым. Господин Еремышко сослался на изменение подсудности в ранее рассмотренном деле, где ответчиками также выступали господин Трахов, его родственники и доверенные лица.

Летом прошлого года дело по иску Генпрокуратуры передали в Волжский горсуд Волгоградской области в связи с тем, что Аслан Трахов и его сын Рустем Трахов занимали руководящие должности в судебной системе Адыгеи и Краснодарского края. В сентябре 2025 года Волжский горсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества семьи на 19 млрд руб.

На заседании кассации по заявлению Алексея Еремышко Генпрокуратура возражала против изменения подсудности, отметив, что оснований сомневаться в объективности Октябрьского районного суда Краснодара нет.

Анна Перова, Краснодар