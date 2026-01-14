Судейских миллиардов мало не бывает

Вступило в силу судебное решение об изъятии по иску Генпрокуратуры имущества бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, его близких и третьих лиц общей стоимостью 13 млрд руб. Сам господин Трахов с требованиями надзора был согласен, но апелляционные жалобы подали некоторые соответчики, утверждавшие, что являются реальными, а не номинальными владельцами изымаемых в пользу государства активов. При этом господин Трахов не согласен со вторым иском Генпрокуратуры, который требует обращения в пользу РФ активов его семьи и близких стоимостью 5,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея Бывший глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея

Волгоградский областной суд 14 января отклонил жалобы ряда ответчиков и третьих лиц, которые фигурировали в иске Генпрокуратуры об обращении в казну РФ имущества стоимостью 13 млрд руб., принадлежавшего бывшему высокопоставленному судье Аслану Трахову, его родным и аффилированным с ним гражданам. Требования надзора были удовлетворены Волжским горсудом Волгоградской области 16 сентября 2025 года. Сам экс-судья и члены его семьи с ними были согласны.

Напомним, ответчиками на процессе, помимо самого Аслана Трахова, стали члены его семьи: жена Светлана Трахова, сын Рустем Трахов, в прошлом председатель Прикубанского райсуда Краснодара, дочь Сусана Коблева (Трахова), жена сына Сусана Трахова (Курузова) и бывший муж дочери Каплан Коблев.

Как стало известно “Ъ” от одного из участников процесса, апелляционную жалобу на решение Волжского горсуда подала ответчица Мария Ульянова, владелица 25% долей ООО «Торговый комплекс “Монарама Адыгея”», основными учредителями которого являются Сусана и Каплан Коблевы.

Суд первой инстанции согласился с доводами прокуратуры о том, что госпожа Ульянова выступала номинальным владельцем имущества, ее доля вместе с имуществом Коблевых была обращена в доход РФ.

Ответчица в апелляционной жалобе доказывала, что не является аффилированным лицом по отношению к семье Траховых—Коблевых, по ее словам, она самостоятельно приобрела актив и даже вела с Капланом Коблевым споры в суде.

Жалобы в областной суд поступили еще от четырех ответчиков, купивших у господина Коблева участки в пригороде Майкопа. Решением первой инстанции сделки были признаны ничтожными, участки обращены в доход РФ. Еще несколько апелляционных жалоб в Волгоградский областной суд направили третьи лица, которые, как и Мария Ульянова, доказывали, что являются реальными владельцами активов, а не номинальными.

Коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда, изучив доводы апелляционных жалоб, не нашла, однако, оснований для изменения решения Волжского горсуда. Будут ли участники процесса обжаловать постановление в вышестоящих инстанциях, станет ясно после изучения мотивировочной части судебного акта, сообщил собеседник “Ъ”.

В Краснодаре в настоящее время проходит еще один судебный процесс по иску Генпрокуратуры к Аслану Трахову и его близким по поводу имущества стоимостью 5,4 млрд руб. Очередное заседание назначено на 16 января. Претензии надзора адресованы в том числе Аслану Курузову, учредителю агрокомпании «Колосс», бывшему депутату Заксобрания Краснодарского края и родственнику Аслана Трахова: сын Аслана Трахова женат на дочери Аслана Курузова.

По информации “Ъ”, Аслан Трахов и его близкие на этот раз не согласны с претензиями надзора и намерены отстаивать свою позицию в суде.

Анна Перова, Краснодар