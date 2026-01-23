Дегтярев назвал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ решенным вопросом

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос об ужесточении лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он заявил на форуме «Знание. Государство».

Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр спорта России Михаил Дегтярев

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка»,— приводит слова господина Дегтярева ТАСС.

Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них. В 2025 году министерство спорта предложило перейти к схеме «десять легионеров в заявке, пять на поле».

Таисия Орлова