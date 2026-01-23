Суд арестовал собственника рухнувшего в Новосибирске ТЦ

Первомайский районный суд Новосибирска сегодня, 23 января, заключил под стражу на два месяца (до 22 марта) Сергея Туркова, владельца ТЦ, при обрушении которого погиб человек и еще двое пострадали. Как рассказали в облпрокуратуре, ведомство поддержало ходатайство следствия об аресте предпринимателя. Адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения для своего подзащитного, но в этом им отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 21 января. Кровля и второй этаж ТЦ (улица Наумова, 26, Первомайский район) обрушились. Конструкции первого этажа выстояли. В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По предварительной информации, кровля магазина рухнула, не выдержав скопившегося на ней снега. Согласно данным мэрии, здание ТЦ было построено самовольно около десяти лет назад, а затем легализовано по итогам судебного процесса.

Илья Николаев