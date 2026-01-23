Бюро ARCHIVISTA №1 в Краснодарском крае среди проектных и архитектурных бюро

Проектное бюро ARCHIVISTA вошло в рейтинг лучших работодателей hh.ru, заняв 1-е место среди профильных компаний Краснодарского края.

Среди архитектурных и проектных бюро России компания вошла в десятку лидеров. В общероссийском рейтинге ARCHIVISTA вошла в ТОП-200.

Рейтинг hh.ru формируется на основе комплексной оценки. Учитываются отзывы сотрудников, вовлеченность команды, HR-процессы и отклики соискателей. По сути, это срез реального отношения людей к работодателю.

Для ARCHIVISTA это подтверждение выбранного курса. Компания работает с масштабными и технически сложными проектами, активно внедряет BIM на всех стадиях проектирования и формирует среду, в которой специалисты растут вместе с задачами.

Присутствие в федеральном рейтинге и лидерство в регионе особенно показательно на фоне высокой конкуренции в архитектурной среде. Соискатели все чаще выбирают не просто место работы, а команду, уровень проектов и понятную профессиональную траекторию.

ARCHIVISTA продолжает усиливать команду и открыта для архитекторов, инженеров и проектировщиков, которым важны сложные задачи, развитие и работа с сильными специалистами.

