Андрей Рублев завершил выступление на Australian Open

15-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев в матче третьего круга Australian Open уступил аргентинцу Франсиско Серундоло, занимающему 21-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Серундоло в третий раз подряд обыграл Рублева. В матче четвертого круга соперником аргентинца станет победитель встречи между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри. Игра пройдет 25 января.

Андрей Рублев первым из российских теннисистов завершил свое выступление на Australian Open. Ранее в четвертый круг турнира пробился 12-я ракетка мира Даниил Медведев. Карен Хачанов, расположившийся на 18-й строке рейтинга ATP, 24 января поспорит за выход в четвертый круг турнира с итальянцем Лучано Дардери.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят в Мельбурне. Общий призовой фонд состязания составляет $74,89 млн. Соревнование завершится 1 февраля. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова