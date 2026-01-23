В Красноярске нашли пропавшую 14-летнюю девочку, следует из сообщения отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной. Она пропала в тот же день, что и 14-летний сын красноярского бизнесмена.

«14-летняя девочка, пропавшая вчера в Красноярске, вернулась домой. Мои коллеги выехали на адрес проживания ее семьи для выяснения всех обстоятельств»,— сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

22 января девочка ушла из дома на улице Волочаевская в 15:00 и не вернулась. По данным волонтеров, она была одета в черную куртку, черно-серые джинсы и черные угги.

Вечером того же дня неизвестный похитил 14-летнего мальчика из коттеджного поселка Серебряный Бор в Красноярске и потребовал у его родителей выкуп в $350 тыс. Отец похищенного сообщил, что из домашних сейфов также пропали 3 млн руб. В СКР заявили, что подросток и девушка «не знакомы и не взаимосвязаны».