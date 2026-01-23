СКР не нашел связи между исчезновением двух подростков в Красноярске

В Красноярске пропала 14-летняя девочка в тот же день, когда похитили другого подростка — ее ровесника. СУ СКР по региону пока не установило связи между этими случаями, передает «РИА Новости».

По данным региональной общественной организации «Поиск пропавших детей» им. О. Василишиной, девочка ушла из дома в неизвестном направлении в 15:00 по местному времени 22 января. Дома пропавшей девочки и похищенного мальчика находятся в 4 км друг от друга, следует из поисковых данных подростков.

По версии следствия, в этот же день 14-летний подросток вышел из дома с неизвестным человеком. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что отец мальчика узнал о его исчезновении, когда вернулся домой. Из домашних сейфов, уточнил мужчина, пропали 3 млн руб. Позднее предполагаемый похититель связался с родителями подростка через мессенджер и потребовал выкуп в $350 тыс. Он также отправил родителям видеообращение самого мальчика, который просил отца выполнить все требования злоумышленника.

Областное управление СКР начало оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК).