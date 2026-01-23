Во время беспорядков в Иране погиб сотрудник Красного Полумесяца

Во время протестов в городе Решт на севере Ирана погиб один из сотрудников общества Красного Полумесяца. Еще 25 — получили ранения. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель общества Моджтаба Халеди.

По словам господина Халеди, нападению подверглись 14 центров помощи Красного Полумесяца, повреждены 11 автомобилей общества. «Финансовый ущерб обществу Красного Полумесяца составил около 400 млрд туманов (более $2,8 млн.—"Ъ")»,— уточнил представитель организации.

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требовали смены политического режима. Президент США Дональд Трамп несколько раз угрожал применением военной силы против Ирана в случае убийства митингующих, однако на прошлой неделе заявил, что отказался от этой идеи. По состоянию на 18 декабря во время беспорядков в стране погибли более 5 тыс. человек.