Reuters: число погибших во время протестов в Иране достигло 5 тыс.

В Иране число погибших в ходе протестов превысило 5 тыс. человек, включая около 500 сотрудников сил безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя власти. Протесты в Исламской Республике Иран начались 28 декабря и были вызваны ростом цен и падением курса национальной валюты.

Пожелавший остаться анонимным источник Reuters рассказал, что наиболее ожесточенные столкновения и наибольшее число жертв пришлись на курдские районы на северо-западе страны. Там ранее фиксировалась активность сепаратистских группировок. Власти Ирана возлагают ответственность за гибель мирных жителей на «террористов и вооруженных мятежников». Источник агентства также указал, что поддержку протестующим оказывали «Израиль и вооруженные группы за рубежом».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США в инициировании «мятежа». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иностранные террористические формирования пытаются втянуть Вашингтон в конфликт с Тегераном ради реализации интересов Тель-Авива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал США и Израиль главными виновниками массовых протестов.

В ответ на ситуацию президент США Дональд Трамп заявил, что готов к «очень жестким мерам», если власти начнут казнить протестующих. Он также высказался о возможности нанесения «быстрого и решительного удара» по Ирану. Однако позже господин Трамп смягчил свою риторику, заявив, что может не проводить атаку.