Медведев победил Марожана в третьем круге Australian Open, отыгравшись с 0:2

12-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над занимающим 47-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) венгром Фабио Марожаном в матче третьего круга Australian Open. Общий призовой фонд первого в сезоне турнира Большого шлема составляет почти $75 млн.

Встреча, продолжавшаяся 3 часа 42 минуты, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Даниил Медведев первым на нынешнем Australian Open выиграл матч, уступая 0:2 по сетам.

В следующем раунде Даниил Медведев сыграет против американца Лернера Тьена (29-й в рейтинге), которому в прошлом году уступил во втором круге мельбурнского мейджора. Матч состоится 25 января.

Australian Open завершится 1 февраля. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова