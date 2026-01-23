Морозы заставили пеликанов сменить место зимовки и прилететь в Новороссийск

Стая из около 150 краснокнижных кудрявых пеликанов прилетела на зимовку в Новороссийск. Такого количества редких птиц в Цемесской бухте ранее не наблюдалось, сообщил «Ъ-Новороссийск» директор по науке Дирекции природных парков Краснодарского края Антон Попович. По его словам, птицы мигрировали с Кизилташского лимана (Анапа), который замерз из-за низких температур в середине января.

«В некоторые годы в Новороссийске были группы до 50 птиц. Эта группа птиц переместилась с природного парка Анапская пересыпь, а именно с Кизилташского лимана», — пояснил эксперт.

Кудрявый пеликан является наиболее редким представителем своего рода. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения, а также в Красную книгу Российской Федерации. Численность кудрявых пеликанов крайне мала и продолжает сокращаться. Согласно данным Московского зоопарка, количество гнездящихся пар на территории России составляет от 450 до 710 особей.

По данным Антона Поповича, на косе Голенькой расположена одна из крупнейших в крае колоний, где пеликаны гнездятся, выводят потомство и зимуют. Когда лиманы покрываются льдом, птицы смещаются к югу. Аналогично ведут себя большие бакланы, которые также образуют скопления в Цемесской бухте.

«Буквально вчера на территории природного парка Анапская пересыпь мы проводили учет зимующих птиц и отмечали крупное скопление кудрявого пеликана. Еще не считали, но их было не менее 150-200 особей», — рассказал господин Попович.

Специалисты Дирекции природных парков Краснодарского края ведут круглогодичный мониторинг биологического разнообразия и отдельных уязвимых компонентов природных территорий.

Наталья Решетняк