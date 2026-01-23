ЛДПР анонсировала создание «Жириновский-койна»

ЛДПР провела в Москве «первый политический криптофорум». На нем представители партии объявили тему криптовалют одним из своих главных приоритетов, а также анонсировали работу над проектом по созданию собственного «Жириновский-койна».

О планах ЛДПР создать собственную криптовалюту рассказал «Ъ» советник руководителя партии, куратор партийной «молодежки» Дмитрий Шатунов. Другие рабочие названия проекта — «ВВЖ-койн» и «койн Жириновского». Господин Шатунов отметил, что для партии такой проект — это хороший шанс показать, что каждый человек может использовать криптовалюту. По его словам, к этой инициативе уже «были подходы» и к ней рассчитывают вернуться после принятия закона о легализации криптовалют.

«Наконец-то и ЦБ, и правительство — да и Государственная дума — подошли к тому, что, видимо, в этом созыве будут внесены предложения по обороту криптовалют»,— сказал «Ъ» замглавы думской рабочей группы по регулированию криптовалют Андрей Луговой. По его прогнозам, предложения внесут до июля этого года.

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал два закона, касающиеся криптовалют в России — о легализации майнинга, трансграничных расчетов и биржевых торгов в криптовалюте. Такие операции с криптовалютой можно проводить по экспериментальному правовому режиму (ЭПР). Функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере наделен Банк России.

