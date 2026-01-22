Криптодемократическая партия России

ЛДПР провела в Москве «первый политический криптофорум». Либерал-демократы объявили тему криптовалют одним из главных приоритетов партии, намекнули на скорое изменение профильного законодательства и даже анонсировали планы по созданию собственного «Жириновский-койна». Политологи в оценке предвыборной «криптоактивности» ЛДПР разошлись: один из них увидел в этом «наступление на аудиторию "Новых людей"», другой — попытку привлечения «платежеспособных интересантов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Пленарное заседание форума открылось эффектным видеороликом, повествовавшим о пяти годах неустанных усилий ЛДПР по узакониванию криптоотрасли. Динамичный монтаж омолодил архивные записи выступлений либерал-демократов с трибуны Госдумы. О необходимости легализации цифровой валюты, сменяя друг друга в кадре, вещали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и его заместитель по думской фракции, замглавы рабочей группы Думы по регулированию криптовалют Андрей Луговой.

Представ на сцене уже во плоти, господин Слуцкий начал свое выступление с оправдания за то, что в видеоролике выступал по бумажке. «Коллеги, не в том дело, что я (тогда.— “Ъ”) впервые в жизни услышал про криптовалюты, а в том, что на мониторе шли какие-то слайды и надо было попасть секунда в секунду… Ну, и мелкий шрифт…» — объяснился политик, прежде чем погрузиться в разложенные перед ним записи к предстоящей речи.

Куратор партийной «молодежки» (криптофорум был организован при ее участии) Дмитрий Шатунов рассказал о планах создания «Жириновский-койна» (другие рабочие названия — «ВВЖ-койн», «койн Жириновского»). Для партии это шанс показать пример прозрачности и возможности использования криптовалюты для каждого человека, пояснил господин Шатунов. По его словам, к этой инициативе уже «были подходы» и к ней рассчитывают вернуться после принятия закона о легализации криптовалют.

С решением этого вопроса ЛДПР станет первой партией, которая запустит собственную цифровую валюту, пообещал политик.

О возможности скорых подвижек в вопросе окончательного признания «крипты» участникам форума рассказал Андрей Луговой: «Наконец-то и ЦБ, и правительство — да и Государственная дума — подошли к тому, что, видимо, в этом созыве будут внесены предложения по обороту криптовалют». «По тому как сейчас происходят события непубличного характера, я думаю, что у нас есть все шансы до июля внести,— пояснил позже “Ъ” господин Луговой.— Вероятнее всего, это будет депутатский законопроект, который уже на определенной стадии будет согласован с правительством и ЦБ».

«Профессиональных криптовалютчиков» на форуме представлял среди прочих Сергей Менделеев — CEO криптобиржи Exved и основатель попавшей под санкции США криптобиржи Garantex, за помощь в поимке которого Госдепартамент назначил награду в $1 млн. Усилия ЛДПР по регулированию крипторынка он поддержал, напомнив “Ъ”, что его коллеги настаивали на этом с 2015 года: «Тогда никто даже не знал, как слово "крипта" пишется, а мы уже говорили о том, что надо вводить правила».

Андрей Луговой заявил “Ъ”, что присутствие на форуме всех главных участников рынка, включая представителей «теневого оборота», отражает результаты многолетних усилий ЛДПР по регулированию отрасли.

«Без всяких обид по отношению к другим партийным структурам: так активно, как мы, этого никто не делает»,— заверил депутат, подчеркнув, что криптовалюта «стопроцентно» входит в десятку приоритетов ЛДПР. Говоря о том, какой электорат может быть особенно заинтересован в этой теме, господин Луговой назвал молодых россиян: «Подавляющее число молодежи проявляет интерес, а значит, это наше поле».

Опрошенные “Ъ” эксперты оценили «криптоактивность» либерал-демократов по-разному. Глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко выразил мнение, что устремление к «молодежному субъекту» является главным отличием «партии Слуцкого и Воропаевой» (первый замглавы центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева) от «партии Жириновского»: «Они пытаются выступать в роли партии современной, драйвовой, технологичной. Я думаю, что здесь они ведут наступление на аудиторию "Новых людей"». В то же время глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов выразил сомнение в том, что «криптотема» способна вызвать среди избирателей широкий резонанс. «Думаю, это нишевая тема, к которой нет вирусного интереса. Она перспективна для разного рода лоббистской активности, привлекая платежеспособных интересантов»,— заключил политолог.

Степан Мельчаков