«Точно сейчас сказать никто ничего не может»

Владимир Зеленский впервые жестко раскритиковал своих европейских союзников. После часовой встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Давосе президент Украины с трибуны форума упрекнул партнеров в слабости и нерешительности. Одновременно он подтвердил отсутствие согласия с Россией по так называемому территориальному вопросу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет серьезных прорывов в переговорном процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

События развивались следующим образом. В среду, 21 января, Дональд Трамп с трибуны Всемирного экономического форума заявил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским и понадеялся, что тот присутствует в зале. Но президент Украины, как известно, в Давос ехать отказался. Однако он был готов изменить решение, если там будут утверждены конкретные соглашения, на которых настаивал Киев. В итоге украинский президент все-таки на швейцарский курорт прилетел. Встреча с Трампом продлилась около часа. Участники назвали ее «хорошей и полезной». Однако никаких документов так и не было подписано.

Зато Зеленский произнес очень зажигательную речь с трибуны форума. Он во многом повторил тезисы Трампа и очень жестко высказался в адрес своих ближайших европейских союзников. Такого раньше не было. Украинский лидер обвинил их в слабости, мягкотелости и неспособности действовать решительно. По словам Владимира Зеленского, рассуждениями и интеллектуальными дискуссиями войну не остановить. При этом он все-таки поблагодарил партнеров и одновременно упомянул некого Виктора, который «живет на деньги Европы и заслужил подзатыльник». Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, намек понял и Зеленскому ответил. И, похоже, что не он один. Буквально во время этой красочной речи лично президент Эмманюэль Макрон отчитался о задержании танкера из так называемого теневого флота России. При этом Франции вроде бы помогала Великобритания, то есть, получается, не такие уж европейцы и мягкотелые. Или такое впечатление должно было создаться после их, возможно, решительных действий. Здесь важно вспомнить то, о чем ранее говорил Трамп, обращаясь к союзникам в ЕС: не Гренландия — ваш приоритет, а именно Украина.

Тем временем в Абу-Даби должны пройти российско-украинские переговоры на уровне рабочих групп при американском посредничестве. Вроде бы одна из их тем — прекращение взаимных ударов по энергетике, а также обсуждение вариантов решения территориального вопроса, компромисс по которому на сегодняшний день отсутствует. А это самая главная часть гипотетического мирного плана. Есть такое подозрение, что единственное, чего удалось добиться миротворцам, так этой самой встречи представителей Москвы и Киева. Информация, конечно, предварительная. Точно сейчас сказать никто ничего не может. Однако пока что все происходящее не дает поводов говорить о большом прорыве.

Дмитрий Дризе