Орбан ответил Зеленскому на слова о подзатыльнике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на резкие высказывания в свой адрес президента Украины Владимира Зеленского, сделанные на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время выступления 22 января Владимир Зеленский, не называя имен, заявил, что «каждый Виктор», живущий за счет Европы, но продающий ее интересы, «заслуживает подзатыльник». В Европейском союзе лишь один действующий лидер с таким именем.

«Дорогой президент Зеленский, мне кажется, что нам не удастся прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы — человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не желает положить конец войне — несмотря на то, что президент Соединенных Штатов предоставил для этого всю возможную помощь. Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия»,— написал господин Орбан в соцсети X.

При этом венгерский лидер подтвердил продолжение гуманитарной поддержки: украинский народ, по его словам, может рассчитывать на поставки электроэнергии и топлива, а также на помощь беженцам. Завершил он свое послание фразой: «Жизнь сама распорядится остальным, и каждый получит по заслугам».