Заповедникам обещана революция

Правительственный законопроект, разрешающий изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для строительства «объектов федерального значения», прошел в Общественной палате РФ так называемые нулевые чтения. Проект считают революционным даже в Минприроды, обещая, что стройки будут вестись лишь в исключительных случаях, с разрешения президента и правительства. В Росприроднадзоре призвали к «жесткому контролю» таких разрешений, сочтя, что иначе в системе ООПТ не останется смысла.

Проект поправок к закону «Об особо охраняемых природных территориях» правительство РФ внесло в Госдуму в декабре 2025 года. Предлагается прописать механизм изменения границ ООПТ с возможностью увеличивать и уменьшать их площадь при «полной утрате» землями «особого природоохранного значения» (в случае природных ЧС), размещении оборонных объектов или «объектов федерального значения», имеющих «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ». К таким объектам, согласно Градостроительному кодексу РФ и подзаконным актам правительства, относятся аэропорты, вокзалы, железные дороги, АЭС, ГЭС, некоторые типы ЛЭП, федеральные автотрассы и др.

Представляя 15 января законопроект в Общественной палате (ОП) РФ, замглавы Минприроды Евгений Марков говорил о стройках «государственного значения», которые могут вестись в ООПТ, но только если других мест для них не найдется и лишь «в исключительных» случаях — с одобрения президента или правительства РФ.

Процедура принятия решений, заверил чиновник, будет содержать «защитные механизмы». К ним господин Марков отнес «комплексное экологическое обследование» территорий с заключениями Минприроды и Росприроднадзора.

Решение о выделении участков из ООПТ будет принимать комиссия из федеральных депутатов, чиновников и представителей спецслужб. Сам проект в Минприроды охарактеризовали как «революционный».

«Если мы будем менять режимы и территории, когда нам вздумается, смысл в этой системе (ООПТ.— "Ъ") теряется»,— заявил, выступая в ОП, советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. Поправки «меняют концепцию» охраны природных территорий: изъятие земель из ООПТ должно быть исключением и сопровождаться «жестким надзором и контролем», полагает он.

Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов не понял, относится ли к важным для РФ социально-экономическим проектам, например, добыча полезных ископаемых. «Это про безопасность страны или про проекты частных лиц, которые будут появляться в ООПТ массово?» — спрашивал депутат. Для исключения таких ситуаций господин Арапов предложил прописать в поправках конкретный список ООПТ и объектов, «нужных для развития страны».

«Чтобы не получилось так: приняли закон, а потом под ним появилось много объектов, которые кто-то посчитал важными»,— рассудил парламентарий. Формулировка об утрате территориями природоохранной ценности в результате природных катаклизмов, по его мнению, может привести к «непрогнозируемым последствиям».

Выступивший на слушаниях член экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин считает, что в законодательстве отсутствует исчерпывающий перечень «объектов федерального значения», что дает возможность «подвести под них фактически любую стройку».

Он напомнил, что в 2014 году президент Владимир Путин поручал правительству, а в 2019 году упоминал в послании Федеральному собранию запрет на изъятие участков заповедников и национальных парков. Эксперт также упомянул позицию Конституционного суда РФ, который дважды подтвердил, что созданные до 2013 года ООПТ должны сохраняться в ранее утвержденных границах.

Александр Воронов