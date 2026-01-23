«Астра Марин» запустит в Петербурге прогулки на судне на воздушной подушке по Неве

Судоходная компания «Астра Марин» запускает в Санкт-Петербурге зимние прогулки на судне на воздушной подушке, говорится на сайте перевозчика. Маршрут под названием «Ледяной драйв», как и у конкурента — «Нева Тревел» — пройдет по парадной Неве, Малой Неве и акватории Финского залива с двумя остановками — у Петропавловской крепости и напротив «Лахта Центра».

Фото: Сайт компании «Астра Марин»

В феврале 2025 «Нева Тревел» года компания вывела на лед три судна проекта «Спутник 12» вместимостью по девять пассажиров. В 2026 году оператор намерен расширить флот и вывести еще два судна «Спутник 20», рассчитанных на 18 пассажиров каждое.

Генеральный директор «Нева Тревел» Юрий Набатов заявил «Деловому Петербургу», что перевозки в условиях зимней навигации находятся «на грани рентабельности», и высказал пожелание воздержаться от демпинга. Однако он отметил, что если «Астра Марин» на это пойдет загрузка судов «Невы Тревел» вряд серьезно измениться, поскольку у них пять судов, а у конкурента — одно.

В ходе первой навигации с 15 февраля по 23 марта компания перевезла 2 тыс. пассажиров, ее ее финансовый результат — «плановый минус», добавил господин Набатов. Сейчас минимальная стоимость не льготного билета для взрослого у «Астра Марин» — 1800 рублей, у «Невы Тревел» — 2500 рублей.

В «Нева Тревел» также сообщили, что суда на воздушной подушке строились по заказу компании в рамках госпрограммы льготного лизинга пассажирских судов. После начала эксплуатации лизинговые платежи, по словам представителей оператора, выплачиваются в полном объеме без субсидий на перевозки.

Стоимость одного судна проекта «Спутник 12» оценивается более чем в 12 млн рублей, проекта «Спутник 20» — более чем в 50 млн рублей. «Астра Марин», по данным издания, выводит на Неву судно проекта «Волжский» вместимостью 20 человек. Оно взято в субаренду у лизингополучателя, при этом лизинг оформлен в Государственной транспортной лизинговой компании. Все упомянутые суда построены в Нижнем Новгороде.

В этом году «Астра Марин» впервые в городе запустит зимние экскурсионные прогулки по Неве на трехпалубном теплоходе-ресторане ледового класса «Шустрый Бобер». В нише зимних корпоративов на Неве в Петербурге конкуренция высокая, считают эксперты, но компаний, которые могли бы обеспечить и банкет, и премиальный сервис, и вид на «Лахта-центр» с воды, практически нет.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ Северо-Запад» «"Бобер" прогрызет лед».

Артемий Чулков