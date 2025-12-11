«Бобер» прогрызет лед

Группа компаний «Астра Марин» впервые в городе запустит зимние экскурсионные прогулки по Неве на трехпалубном теплоходе-ресторане ледового класса «Шустрый Бобер». Первый рейс стартует с причала у Петропавловской крепости 19 декабря. В нише зимних корпоративов на Неве в Петербурге конкуренция высокая, говорят эксперты, но компаний, которые могли бы обеспечить и банкет, и премиальный сервис, и вид на «Лахта-центр» с воды, практически нет. При этом следует учитывать, что зимняя акватория главной городской артерии и Финского залива сильно зависит от льда, ветра и тумана, что обусловливает риски отмены или переноса рейсов, причем ледовый класс судна не обеспечит полное отсутствие этих ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристический теплоход-ресторан ледового класса «Шустрый бобер»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Туристический теплоход-ресторан ледового класса «Шустрый бобер»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Группа компаний «Астра Марин» впервые в период зимней навигации запустит в Петербурге прогулочные рейсы на трехпалубном теплоходе-ресторане «Шустрый Бобер». Судно будет отходить от причала на Мытнинской набережной и курсировать по Неве с выходом в акваторию Финского залива в сторону «Лахта-центра» до середины января. Теплоход будет совершать два-четыре выхода в день.

Точный период работы сервиса (заявлен до середины января) будет напрямую зависеть от «наличия туриста». Пока компания запускает первые зимние прогулки в пору новогодних и рождественских праздников. И если последующий спрос на услугу будет высоким, то судно продолжит круглогодичную работу в формате прогулочных экскурсий, если нет, то в формате «заказного теплохода», пояснил «Ъ Северо-Запад» гендиректор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов.

Само судно было построено в 1964 году и обладает ледовым классом Ice 1, то есть способно проламывать на своем пути лет толщиной 10 см. В конце 2024 года «Шустрый Бобер» прошел полную модернизацию, стоимость которой господин Кузнецов оценил в 150 млн рублей. Вместимость теплохода-ресторана составляет 65 пассажиров, длина — 20 м, ширина — 5,5 м. Из трех палуб одна является открытой, салон полностью отапливается.

На вопрос почему судно носит имя «Бобер», господин Кузнецов ответил, потому что он «Шустрый».

В навигационный период 2025 года пассажиропоток водного транспорта Петербурга сохранился на уровне прошлого года и составил около 5,2 млн человек. В текущем году сезон стартовал 7 апреля и завершился 5 ноября. Крупные перевозчики за период сумели сохранить прошлогодние объемы и в некоторых случаях даже прибавили. Также, кроме ГК «Астра Марин» о планах на зимнюю навигацию по итогам сезона сообщала компания «Нева Тревел», которая намеревалась возобновить экскурсионные прогулки по Неве на судах на воздушной подушке (СВП), которые она запустила в феврале этого года.

В условиях, когда рост количества пассажиров на водных путях Петербурга прекратился, компании начинают бороться не за сам факт поездки, а за уникальность впечатления, считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Для ГК «Астра Марин» это не первый эксперимент: у группы и раньше были проекты зимних теплоходов-ресторанов, пришвартованных на Неве, например, «Сити Блюз», работавший всю межнавигацию как видовой ресторан, но «Шустрый Бобер» — это уже не просто стоянка у набережной, а полноценный ивент-продукт, целевая аудитория которого в теории может на три четверти состоять из корпоративов, деловых мероприятий и семейных праздников. В этой нише зимой в городе конкуренция высокая, но компаний, которые могли бы обеспечить и банкет, и премиальный сервис, и вид на «Лахта-центр» с воды, практически нет, поясняет эксперт.

При этом, говорит господин Бурмистров, стоит учитывать, что зимняя акватория Невы и Финского залива сильно зависит от льда, ветра и тумана что обусловливает риски отмены или переноса рейсов, причем ледовый класс судна не обеспечит полное отсутствие этих ограничений. Кроме того, зимний рейс дороже летнего, что приводит к необходимости обеспечить высокий чек и сужает рынок.

Владимир Колодчук