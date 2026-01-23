Власти направят 596,3 млн рублей на развитие промышленности Свердловской области

На заседании правительства Свердловской области была утверждена программа развития промышленности на 2026 год, финансирование которой составляет 596,3 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Из федерального бюджета перечислят 66,9 млн руб., областного — 414,4 млн руб., из внебюджетных источников направят 115 млн руб. Докапитализация Фонда технологического развития Свердловской области на поддержку субъектов промышленной деятельности составит 350 млн руб. «Важно предоставлять уральским компаниям возможность за счет льготных займов масштабировать или модернизировать бизнес. Также продолжим финансировать мероприятия федерального и регионального проектов по повышению производительности труда и проект "Славим человека труда!"»,— рассказал Денис Паслер.

Прибыль компаний в Свердловской области за первые 10 месяцев в 2025 году составила 396 млрд руб., следует из данных Свердловскстата. Это 76,6% от значений аналогичного периода 2024 года.

Ирина Пичурина