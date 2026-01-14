Прибыль свердловских компаний за 10 месяцев 2025 года упала на четверть к 2024

Прибыль компаний в Свердловской области за первые 10 месяцев в 2025 году составила 396 млрд руб., следует из данных Свердловскстата. Это 76,6% от значений аналогичного периода 2024 года.

Доля прибыльных организаций от общего числа компаний составила 72,2%. Больше всего таких компаний в сфере финансовой и страховой деятельности (100%), госуправления и военной безопасности (100%), административной деятельности (93,7%), сельского и лесного хозяйства или охоты и рыболовства (87,8%), здравоохранения и социальных услуг (85%).

Меньше всего прибыльных организаций оказалось в области обеспечения электрической энергией и кондиционирования (35%), в области водоснабжения, водоотведения и сбора отходов (45%), добычи полезных ископаемых (55,3%).

Хотя общие показатели прибыли организаций демонстрируют снижение, в части отраслей фирмы нарастили прибыль к аналогичному периоду прошлого года. Так, в 3,7 раза выросла прибыль компаний в сфере госуправления и военной безопасности, составив 216 млн руб. В 1,4 раза выросла прибыль компаний здравоохранения и социальных услуг, составив 2,649 млрд руб. Выросла прибыль сельскохозяйственных организаций (32,4%), финансовых и страховых компаний (28,2%), логистических компаний (16,6%), гостиниц и предприятий общественного питания (11,5%).

Сильнее всего снизилась прибыль организаций по водоснабжению, водоотведению и утилизации отходов (28,4% к аналогичному периоду прошлого года), административной деятельности (30,1%), строительству (41,9%), деятельности в области информации и связи (55,4%).

Напомним, в Екатеринбурге темп роста оборота бизнеса составил 105,6% по итогам 2025 года. Объем отгруженной продукции промышленных предприятий за январь-октябрь составил 110,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

