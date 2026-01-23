Трамп ответил на идею о взносе России в «Совет мира» из замороженных средств

Президент США Дональд Трамп назвал «очень интересным» предложение Владимира Путина об использовании замороженных российских активов для взноса в «Совет мира».

«Очень интересно. Но он (Владимир Путин,— "Ъ") сказал, что собирается использовать свои деньги»,— сообщил господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Он отметил, что некоторые страны внесли «гораздо больше» $1 млрд для вступления в «Совет мира».

Изначально «Совет мира» формировался для контроля соблюдения прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. В январе Дональд Трамп сообщил о намерении расширить полномочия органа для урегулирования конфликтов и в других точках мира. За долгосрочное членство в «Совете мира» каждая страна, получившая приглашение, должна внести $1 млрд. Владимир Путин говорил, что Россия готова направить средства из замороженных на территории США российских активов.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Совету мира" будет мало Газы».