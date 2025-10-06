В Совете Европы рассказали о трудностях при организации спецтрибунала против РФ

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о трудностях в создании спецтрибунала против России. По его словам, без поддержки и активного участия стран-членов этот процесс невозможен, поэтому точные сроки начала работы пока не определены.

В интервью «РБК-Украина» Ален Берсе сказал, что Совет Европы продолжает доказывать необходимость трибунала и призывает другие государства присоединиться к инициативе. Однако без финансирования и ратификации соглашения запуск невозможен. На вопрос о возможном начале работы трибунала в 2026 году Берсе ответил, что не может назвать точные сроки.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал соглашение между Советом Европы и Украиной по спецтрибуналу. Он заявил, что такой трибунал мог бы понадобиться для президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента США Джо Байдена или представителей ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не будет реагировать на попытки создать трибунал. Министерство иностранных дел назвало идею международного суда по Украине «междусобойчиком».