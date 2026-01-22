Жители Краснодара сообщили о громком звуке

Сообщения о громких звуках, которые обеспокоили жителей нескольких районов Краснодара и активно обсуждались в социальных сетях, не получили подтверждения со стороны экстренных служб. Как сообщили в муниципальном центре управления города, информация о разрушениях, пострадавших или чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах не поступала.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Для уточнения обстановки представители органов власти связались с Единой дежурно-диспетчерской службой. По данным ЕДДС, на момент проверки обращений, свидетельствующих о возникновении нештатных ситуаций, зафиксировано не было. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и находятся в режиме повышенной готовности, при поступлении новой информации она будет доведена до населения через официальные каналы.

Ранее федеральные структуры сообщали о работе средств противовоздушной обороны в ряде регионов страны. В частности, в вечернее время были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты над территориями Курской области, Республики Крым и Белгородской области. Официальной информации о каких-либо последствиях для гражданской инфраструктуры Краснодарского края не поступало.

На фоне текущей обстановки в регионе продолжают действовать дополнительные меры в сфере информационной безопасности. В соответствии с постановлением губернатора введены ограничения на фото- и видеосъемку, а также на распространение сведений о применении беспилотников, работе средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, военных объектов и объектов критической инфраструктуры. Ограничения не распространяются на официальную деятельность органов власти и публикации уполномоченных средств массовой информации. Контроль за соблюдением требований возложен на профильные ведомства, за их нарушение предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик