FT назвала итоги встречи с Трампом в Давосе ударом для Зеленского

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе не подписали соглашение о восстановлении украинской территории. Это стало ударом для президента Украины, пишет Financial Times (FT).

Американская и украинская стороны вели переговоры о соглашении по восстановлению Украины перед саммитом, отмечает FT. Господа Зеленский и Трамп провели в Давосе часовую встречу, но документы так и не были подписаны.

По информации The Telegraph, обсуждаемый Киевом и Вашингтоном план предполагает привлечение около $800 млрд за десять лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики. Речь идет о кредитах, грантах и инвестициях от частных компаний.