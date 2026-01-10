Telegraph: США и Украина заключат договор о восстановлении страны на $800 млрд

США и Украина собираются подписать соглашение о «процветании» для восстановления страны, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут подписать его на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.

План направлен на привлечение около $800 млрд за десять лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики. Речь идет о кредитах, грантах и инвестициях от частных компаний. Соглашение основано на сделке по добыче полезных ископаемых, которая подписана весной 2025 года.

Изначально, как пишет The Telegraph, Владимир Зеленский планировал прилететь в Вашингтон для подписания двух соглашений — о «процветании» и гарантиях безопасности после завершения боевых действий. Европейские союзники Киева предложили Давос как более подходящую площадку для встречи с президентом США.