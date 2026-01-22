Стив Уиткофф прилетел в Москву

Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился во «Внуково», передает ТАСС. 22 января у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Во встрече также примет участие предприниматель Джаред Кушнер. По информации Financial Times, господа Уиткофф и Кушнер должны предложить Владимиру Путину провести трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 23 и 24 января.

По словам собеседников FT, во время встречи в ОАЭ США и Украина хотят предложить России ограниченное прекращение огня. Россия должна остановить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина — прекратить атаки на российские НПЗ и танкеры «теневого флота».