Кремль подтвердил, что 22 января Путин встретится с Уиткоффом

Владимир Путин 22 января встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Незадолго до этого переговоры анонсировала американская сторона.

Владимир Путин и Стивен Уиткофф в августе 2025 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Стивен Уиткофф в августе 2025 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Стив Уиткофф сегодня сообщил, что с зятем американского президента Джаредом Кушнером отправится на встречу к Владимиру Путину по инициативе российской стороны.

Источники Bloomberg сообщили, что США в январе передали Владимиру Путину через главу РФПИ Кирилла Дмитриева последнюю версию мирного плана, согласованную с Европой и Украиной. Как отмечает агентство, тем самым президенту дали возможность ознакомиться с планом до визита американских переговорщиков.

Лусине Баласян

